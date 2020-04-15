Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей
Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 рубля. Рост курсов европейской и американской валют происходит на фоне дешевеющей нефти.
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Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро
Банки.ру15 апреля в 12:25
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
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ДЕЛА.ru 01:28
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Piter.tv вчера в 02:04
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Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой
Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
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Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на зарубежные рейсы до августа
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Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru 10:53
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Общество
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Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице
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Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
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РИА Новости вчера в 05:28
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Врачи обнаружили новый симптом коронавируса на ногах пациентов
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Mockva.ru 15 апреля в 23:47