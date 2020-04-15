Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 рубля. Рост курсов европейской и американской валют происходит на фоне дешевеющей нефти.
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Курс доллара снизился до 73,43 рубля

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Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

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На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
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Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

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