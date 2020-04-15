Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 рубля. Рост курсов европейской и американской валют происходит на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

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