Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос более чем на 2% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,06 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро растет на 1,58%, до 86,76 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАСС10:52

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей

Life.ruвчера в 03:32

Курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК10:45

Курс доллара превысил 79 рублей

RT на русском10:24

Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 79 рублей

Известия10:59

Курс евро превысил 87 рублей

Московский Комсомолец11:23

Курс доллара превысил 79 рублей

РЕН ТВ10:41
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Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Футбол

Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Sport24.ru вчера в 17:41
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Футбол

Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать.
Soccer.ru 09:17
Здоровье

Выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса

Медицинские маски, которые выбрасывают в урну вместе с другими отходами, могут привести к новой волне распространения коронавируса.
АБН вчера в 22:36
Общество

Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом

Солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Компания 07:11
Наука

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Наша версия 10:45
Общество

Объяснен резкий рост потока россиян в Крым и Сочи

Резкий рост потока россиян в Крым и Сочи, несмотря на призывы местных властей не приезжать, был спровоцирован несознательными гражданами.
Lenta.ru 10:24
Политика

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Lenta.ru 10:21
Общество

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Вечерняя Москва 10:59
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны на фоне пандемии коронавируса.
Новый Севастополь 25 марта в 09:33
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.
РБК 10:11
Общество

СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Известия 10:41
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 09:56
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 10:35
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Здоровье

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.
РИА Новости 10:38
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Политика

Лукашенко призвал задуматься о происхождении коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в одном из предприятий страны предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус.
Известия 10:03
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии

Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Газета.Ru вчера в 16:53
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