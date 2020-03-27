Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос более чем на 2% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,06 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро растет на 1,58%, до 86,76 рубля.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса Медицинские маски, которые выбрасывают в урну вместе с другими отходами, могут привести к новой волне распространения коронавируса.

Общество Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом Солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.

Политика Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.

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Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.

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Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

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Политика Лукашенко призвал задуматься о происхождении коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в одном из предприятий страны предложил задуматься, случаен или рукотворен коронавирус.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.