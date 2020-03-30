Финансы
ИнфоросКурс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей. Евро – 89 рублей
Рубль дешевеет к американской и европейской валюте по сравнению с уровнем закрытия пятницы на фоне падающей в цене нефти. Так, по состоянию на 10:00 мск курс доллара подрос по отношению к российскому рублю на 2,6% (80,85 рубля), а курс евро – на 1,2% (88,79 рубля).
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Три человека провалились под лед на озере Изменчивое
Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
Футбол
Футбольный «Спартак» продлил карантин до 4 мая
Руководство московского "Спартака" и тренерский штаб красно-белых приняли совместное решение продлить карантин, связанный с пандемией коронавируса, до 4 мая.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Финансы
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой
Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
Экономика
В Китае зафиксирован резкий рост важнейших экономических индикаторов
В Китае выросли индексы производственного сектора и деловой активности сферы услуг.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Космос
Прибор для определения состава реголита в полярных областях Луны прошел испытания
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН, который определит состав реголита в полярных областях Луны, прошел испытания и передан НПО им. С. А. Лавочкина.
Здоровье
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Происшествия
Завершено следствие по делу троих друзей экс-сенатора Арашукова
Москва, 31 марта 2020, 11:44 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого являются трое сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, находящихся в близких отношениях с экс-сенатором Рауфом Арашуковым.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Игры
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Происшествия
В Крыму завели уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции
«Вчера возбуждено уголовное дело в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — отметил Смаглин.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Здоровье
Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес
Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Наука
ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Политика
В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля
В Белом доме ожидают, что самолет с медицинским оборудованием из России прибудет в Соединенные Штаты уже в среду, 1 апреля.
Кино
Режиссер Майкл Бэй будет продюсировать проекты Sony Pictures
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Происшествия