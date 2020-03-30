Финансы

ИнфоросКурс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей. Евро – 89 рублей

Рубль дешевеет к американской и европейской валюте по сравнению с уровнем закрытия пятницы на фоне падающей в цене нефти. Так, по состоянию на 10:00 мск курс доллара подрос по отношению к российскому рублю на 2,6% (80,85 рубля), а курс евро – на 1,2% (88,79 рубля).
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