Рубль дешевеет к американской и европейской валюте по сравнению с уровнем закрытия пятницы на фоне падающей в цене нефти. Так, по состоянию на 10:00 мск курс доллара подрос по отношению к российскому рублю на 2,6% (80,85 рубля), а курс евро – на 1,2% (88,79 рубля).

Финансы ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество В Новосибирской области введён режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Здоровье ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19 Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Происшествия Завершено следствие по делу троих друзей экс-сенатора Арашукова Москва, 31 марта 2020, 11:44 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого являются трое сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, находящихся в близких отношениях с экс-сенатором Рауфом Арашуковым.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

Общество В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.

Общество 26 регионов России ввели режим самоизоляции Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.