Коронавирус

Пенза-взглядПенза-взглядКурс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Московской биржи. Скачка до такой цифры не наблюдалось с февраля 2016 года.
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Курс евро вырос до 88 рублей

Телеканал 360°вчера в 12:56

Курс доллара взял психологический барьер в 80 рублей

Красная веснавчера в 12:18

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

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Евро пробил отметку 86 рублей на падающей нефти

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Курс доллара на Forex превысил 82 рубля

Известиявчера в 14:29

Во всем виновата Америка. Почему доллар вот-вот будет стоить 80 рублей

ПРАЙМвчера в 06:32
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

Директор школы перечислила преимущества дистанционного обучения

Директор добавила, что дистанционное обучение не должно отрицательно повлиять на школьников.
ФедералПресс вчера в 18:53
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Общество

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Известия 00:59
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Со слов горожан, обычно вода в каналах Венеции имеет серовато-зеленый цвет и дурно пахнет.
Городовой вчера в 06:02
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва 17 марта в 11:38
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Общество

Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
РЕН ТВ 01:48
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Армия и оружие

Капитан подлодки пояснил, почему США «проморгали» российский «Борей»

Как пояснил бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, американские военные не смогли обнаружить субмарину из-за её малой шумности и особого маневрирования.
REGNUM 01:53
Армия и оружие

Россия модернизирует базу для подлодок в Арктике

Lenta.ru вчера в 12:47
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

Коронавирус у южных границ ДНР: найден заражённый

Как сообщала «Русская Весна», вчера Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с полуночи 21 марта до стабилизации эпидобстановки.
Rusvesna.su 01:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Политика Сегодня вчера в 10:58
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