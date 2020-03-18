Коронавирус
Пенза-взглядКурс доллара поднялся выше 80 рублей
Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Московской биржи. Скачка до такой цифры не наблюдалось с февраля 2016 года.
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Общество
Директор школы перечислила преимущества дистанционного обучения
Директор добавила, что дистанционное обучение не должно отрицательно повлиять на школьников.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Происшествия
В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Со слов горожан, обычно вода в каналах Венеции имеет серовато-зеленый цвет и дурно пахнет.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Общество
Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Армия и оружие
Капитан подлодки пояснил, почему США «проморгали» российский «Борей»
Как пояснил бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, американские военные не смогли обнаружить субмарину из-за её малой шумности и особого маневрирования.
Армия и оружие
Россия модернизирует базу для подлодок в Арктике
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
Коронавирус у южных границ ДНР: найден заражённый
Как сообщала «Русская Весна», вчера Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с полуночи 21 марта до стабилизации эпидобстановки.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.