Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг отметки в 69,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ03 января в 14:24

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

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Рубль растёт к доллару и евро

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Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве

В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.
Народные новости вчера в 23:38
Происшествия

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
MySLO.ru 01:41
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 01:23
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Woman.ru вчера в 11:58
Спорт

На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору

Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Нева Спорт вчера в 17:29
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Авто

Ёмкость авторынка России достигла рекордного показателя

Автоновости дня 02:27
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В Приморье после катания на тюбинге погибла четырехлетняя девочка

РБК вчера в 22:00
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru вчера в 04:16
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Кино

Ресторатор Новиков рассказал о своих ожиданиях от фильма «Вторжение»

РЕН ТВ 01:30
Общество

Земля подойдет на минимальное расстояние к Солнцу 4 января

Наибольшее отдаление Земли от Солнца происходит, когда в северном полушарии наступает лето, при этом расстояние между небесными телами может достигать 152 100 527 км. Читайте также:Метеорный поток Квадрантид будет хорошо виден в ночь на 4 января Напомним, что причиной смены времен года на нашей планете является наклон оси вращения Земли и смена угла падения солнечных лучей в разное время года.
Красная весна 03 января в 12:30
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета вчера в 09:19
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Политика

В Хорватии идет второй тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов прошел в Хорватии 22 декабря.
Аргументы и Факты 02:40
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Футбол

Эдегор признан игроком года в Норвегии

Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru 03 января в 07:09
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Общество

Умер боровшийся с раком желудка онколог Павленко

Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленко, на протяжении нескольких лет боровшийся с раком желудка, умер в Санкт-Петербурге 5 января.
Известия 02:39
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