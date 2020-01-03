Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг отметки в 69,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве
В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.
Происшествия
В Туле в ночном ДТП погибли три человека
В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране
США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Авто
Ёмкость авторынка России достигла рекордного показателя
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Общество
Земля подойдет на минимальное расстояние к Солнцу 4 января
Наибольшее отдаление Земли от Солнца происходит, когда в северном полушарии наступает лето, при этом расстояние между небесными телами может достигать 152 100 527 км. Читайте также:Метеорный поток Квадрантид будет хорошо виден в ночь на 4 января Напомним, что причиной смены времен года на нашей планете является наклон оси вращения Земли и смена угла падения солнечных лучей в разное время года.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Политика
В Хорватии идет второй тур президентских выборов
Первый тур президентских выборов прошел в Хорватии 22 декабря.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Футбол
Эдегор признан игроком года в Норвегии
Шоу-бизнес
«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей
Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Футбол
Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»
Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Общество
Умер боровшийся с раком желудка онколог Павленко
Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленко, на протяжении нескольких лет боровшийся с раком желудка, умер в Санкт-Петербурге 5 января.