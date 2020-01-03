Финансы
РЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Политика
Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Гаджеты
Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Культура
Омский хор спел песню-мем из сериала «Ведьмак» в «Вечернем Урганте»
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Политика
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Культура
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Игры
Издатель Rune II смог вернуть исходники игры
Технологии
EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux
Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Футбол
Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Футбол
Капелло о Роналду: «Реал» потерял лидера. У Бэйла большой потенциал, но футбол не так важен для него»
«Реалу» пришлось несладко после его ухода, и хотя Бензема занял его место, команда потеряла лидера как в психологическом, так и в техническом смысле.