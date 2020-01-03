На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

Политика Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.

Общество Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона 6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Наука Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Политика Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.

Гаджеты Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Политика В Иран доставили тело генерала Сулеймани В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Футбол «Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом» «Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.