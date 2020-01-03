Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг отметки в 69,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

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