Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг отметки в 69,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Гаджеты
Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения смартфона OnePlus Concept One.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Российские эксперты подготовили список самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на местном рынке в 2020 году.
Политика
Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Авто
Kia запретила таксистам покупать новый седан Optima
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США, Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Космос
Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики
Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Общество
Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Политика
По торговле газом Россия впереди планеты всей. ЕС выиграет от запуска «Северного потока–2»
В интервью Baltnews президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал, почему, несмотря на препятствия, "Северный поток–2" будет запущен в 2020 году, а многие европейские страны в будущем пересмотрят свое отношение к российским энергопроектам.