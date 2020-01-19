Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек, до отметки 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рассекречены документы об освобождении Освенцима
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