Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек, до отметки 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

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"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников умер в бассейне в Сыктывкаре. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
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