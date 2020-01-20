Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 21 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля.
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Экономика
Стали известны доходы членов нового правительства России
Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Общество
В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам
Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.
Происшествия
Годовалая девочка утонула в ванне в Южно-Сахалинске
Во время купания мать оставила девочек-близнецов без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла.
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова заявила о примирении с ливанским бизнесменом
Женя заявила, что они с Маджидом всё это время поддерживали общение и по факту не расставались.
Политика
Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Экономика
Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Энергетика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства
У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Наука
Жир на животе увеличивает риск повторного сердечного приступа
Шоу-бизнес
Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова
Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Здоровье
В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса
По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
Политика
Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой
Обновлённая структура правительства РФ соответствует поставленным в послании президента задачам, она также стала более живой и гибкой, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Происшествия
В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания
Трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта строящегося здания в Кемерово.
Космос