Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 21 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля.
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Рубль укрепился к доллару и евро благодаря позитивной динамике валют ЕМ

Интерфакс02:26

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

ТАСС02:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:08

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет02:20

Рубль вырос к доллару и евро

Профиль02:11

Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах Московской биржи

Экономика сегодня02:25
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Экономика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.
Взгляд.ру 02:30
Происшествия

Годовалая девочка утонула в ванне в Южно-Сахалинске

Во время купания мать оставила девочек-близнецов без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла.
АСТВ вчера в 23:35
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.
ТК Звезда вчера в 23:53
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM вчера в 04:31
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова заявила о примирении с ливанским бизнесменом

Женя заявила, что они с Маджидом всё это время поддерживали общение и по факту не расставались.
Bimru.ru 02:39
Политика

Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора.
РБК вчера в 08:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Общество

The Guardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

BFM.ru 00:49
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

Playboyrussia.com 20 января в 10:49
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Экономика

Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Ведомости 02:18
Энергетика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Политика

Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства

У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Известия вчера в 18:19
Наука

Жир на животе увеличивает риск повторного сердечного приступа

Машины и Механизмы вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Соловей.Инфо вчера в 01:32
Здоровье

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
Известия вчера в 23:35
Политика

Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой

Обновлённая структура правительства РФ соответствует поставленным в послании президента задачам, она также стала более живой и гибкой, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания

Трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта строящегося здания в Кемерово.
РБК 02:03
Космос

Учёный из США первым разработал концепцию путешествий во времени

ToDay News Ufa вчера в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
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