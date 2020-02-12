Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 63,2 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,2 рубля. Курс евро снизился на 28 копеек, до 68,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

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ЦБ повысил курс доллара на 14 февраля до 63,6 рубля

ТАССвчера в 04:25

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 63,45 рубля

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:09

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru12 февраля в 02:18

Рубль заметно снижается к доллару и евро на ухудшении внешнего фона

ПРАЙМвчера в 05:51
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Политика

Лукашенко: Работа над дорожными картами по интеграции продолжится

Белоруссия и Россия продолжают работу по дорожным картам экономической интеграции. Об этом сегодня, 7 февраля. заявил Александр Лукашенко.
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В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
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В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Общество

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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:35
Общество

Минздрав может снять ограничения с лекарств для онкобольных

Власти Российской Федерации рассматривают возможность снятия с западных лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями, ограничений, которые препятствуют их закупкам.
Городовой 06:11
Происшествия

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
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Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Футбол

Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них

Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью.
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
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«МедИнвестГрупп» купила долю Baring Vostok в сети клиник ЕМС

Партнер Baring Vostok Константин Повстяной назвал инвестицию в покупку доли в ЕМС (фонд вошел в капитал компании в 2012 году) одной из самых успешных в портфеле фонда.
РБК 06:13
Общество

Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»

Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору.
Ведомости вчера в 18:48
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
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Карантин в ивановских школах отменяется

В постановлении рекомендуется руководству областного центра возобновить учебный процесс в школах и организациях дополнительного образования с понедельника, 17 февраля.
Слухи и Факты 05:59
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Коммерсантъ 04:10
Интернет

В Telegram появилась функция открытого профиля для знакомств

В Telegram появилась функция, позволяющая сделать свой профиль видимым для людей, находящихся поблизости.
Дождь 04:31
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

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В январе 2020 года Вальверде был уволен из каталонского клуба. Вместе с "Барселоной" он дважды становился победителем чемпионата Испании.
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
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