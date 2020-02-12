Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 63,2 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,2 рубля. Курс евро снизился на 28 копеек, до 68,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Лукашенко: Работа над дорожными картами по интеграции продолжится
Белоруссия и Россия продолжают работу по дорожным картам экономической интеграции. Об этом сегодня, 7 февраля. заявил Александр Лукашенко.
Политика
Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Футбол
УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на матчи Евро-2020
Болельщики подали рекордное число заявок на покупку билетов на матчи Евро-2020, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Минздрав может снять ограничения с лекарств для онкобольных
Власти Российской Федерации рассматривают возможность снятия с западных лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями, ограничений, которые препятствуют их закупкам.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Футбол
Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них
Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Экономика
«МедИнвестГрупп» купила долю Baring Vostok в сети клиник ЕМС
Партнер Baring Vostok Константин Повстяной назвал инвестицию в покупку доли в ЕМС (фонд вошел в капитал компании в 2012 году) одной из самых успешных в портфеле фонда.
Общество
Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»
Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Здоровье
Карантин в ивановских школах отменяется
В постановлении рекомендуется руководству областного центра возобновить учебный процесс в школах и организациях дополнительного образования с понедельника, 17 февраля.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Интернет
В Telegram появилась функция открытого профиля для знакомств
В Telegram появилась функция, позволяющая сделать свой профиль видимым для людей, находящихся поблизости.
Авто
Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy
Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Футбол
Экс-тренер «Барселоны» выбрал бы Австралию вместо чемпионата Англии
В январе 2020 года Вальверде был уволен из каталонского клуба. Вместе с "Барселоной" он дважды становился победителем чемпионата Испании.
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Общество
Принц Гарри расслабился после переезда в Канаду
Принц Гарри не переживает из-за переезда в Канаду и отказа от королевских полномочий.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.