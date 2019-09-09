Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля. Курс евро опустился на 19 копеек, до отметки 72,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Космос
Долетевший до МКС робот «Федор» создавался как робот-девушка
RuNews24.ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 07 сентября в 04:31
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов.
Известия вчера в 15:35
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Экономика
«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
REGNUM 02:30
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Человек из «Штаба Навального» мешал избирателям голосовать на УИК № 60
Представитель средства массовой информации под названием «Навальный ТВ» Дмитрий Низовцев мешал избирательному процессу в УИК № 60 муниципального округа Екатерингофский.
Невские Новости вчера в 10:49
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции лидируют почти в половине округов
Политик Алексей Навальный считает этот результат победой «Умного голосования» - перед выборами он мобилизовал своих сторонников, призывая их отдать голос за кандидатов от системной оппозиции, у которых было больше шансов обойти претендентов от правящей партии.
Эхо Москвы 01:01
Общество
Facebook отказался платить штраф по жалобе Роскомнадзора
Facebook не выплатила штраф в размере 3 тыс. руб. за отказ подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Rambler News Service 02:58
Происшествия
Автомобиль за 5 миллионов рублей угнали у безработного в Москве
Вечерняя Москва 02:15
Общество
Вышинский рассказал о жалости к Порошенко и ненависти
Кирилл Вышинский рассказал, что не испытывает ненависти к людям, из-за которых оказался в заключении.
Телеканал 360° 03:37
Хоккей
Бержевен: Александр Романов перейдёт в «Монреаль» через год
«Романов появится в «Монреале» через год», — рассказал функционер в эфире TSN.
Чемпионат 02:17
Политика
Газета Le Figaro назвала Киев столицей России
Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Авто
Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для России
Ожидается, что детальная информация о комплектациях Toyota RAV4 для России будет опубликована уже 1 октября.
SpeedMe 01:20
Политика
Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области
Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост вчера в 13:47
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 07 сентября в 12:08
Транспорт
В Кольцово откроют беспересадочный рейс во Владивосток
Екатеринбург-ТВ 03:18
Кино
Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне
Piter.tv вчера в 14:20
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм вчера в 20:52
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45