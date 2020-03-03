Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Рубль днем продолжает восходящую динамику к доллару и евро благодаря интересу к риску и ускорившей рост нефти

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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Вести.Ru02:26
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NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс

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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек

Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
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В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

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В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
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Сборная России узнала соперников в Лиге наций

Победитель каждой из групп дивизиона B сможет подняться в лигу A. В первом розыгрыше Лиги наций сборная России также выступала в дивизионе B и не сумела пробиться выше.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
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