Финансы
News.ruКурс доллара на открытии торгов снизился до 71,54 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 27 июля 2020 года курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,3%, а курс евро поднялся на 0,3%. По данным Мосбиржи, по состоянию на 10.00 по московскому времени, курс доллара составил 71,54 рубля, а курс евро — 83,78 рубля, сообщает ТАСС.
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Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Общее число по данному показателю достигло 240. Добавим, Свердловская область находится на втором месте по числу заболевших за сутки.
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Газета.Ru 03:41
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Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
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Раскрыли историю происхождения странных метеоритов, найденных на Земле
Американские ученые подробно исследовали информацию обо всех упавших на Землю метеоритах и выяснили, что подавляющее большинство из них является фрагментами наиболее ранних протопланетных тел.
Discover24 02:37
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Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
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Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
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Российская газета 01:11
Армия и оружие
В Йемене осудили перехват иранского авиалайнера над Сирией
Перехват американскими истребителями иранского авиалайнера в сирийском воздушном пространстве осудили в политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» («Помощники Бога»), 26 июля сообщил новостной портал YemenPress, Йеменские хуситы подчеркнули, что операция США по перехвату иранского самолета нарушает международные соглашения.
ИА Красная Весна вчера в 15:50
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Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект
Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта.
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В Челябинске Lexus насмерть сбил пешехода
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Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина рассказала во время интервью для радио Sputnik о том, помогает или же вредит тот самый перекур с коллегами.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью, в котором заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.
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