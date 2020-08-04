Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Общество
Эксперты оценили опасность утечки данных российских избирателей
Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил РИА Новости, что данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны.
РИА Новости 06:18
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлили на второй сезон
Детективный триллер с легендарным Аль Пачино и Логаном Лерманом в главных ролях стал популярным с первых же серий, так что неудивительно, что студия решила продлить сериал на второй сезон.
Комсомольская правда 05:19
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Политика
Лукашенко: белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений
Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет.
ИА Красная Весна 06:18
Здоровье
Японцы открыли способ определить тяжесть заболевания при COVID-19
Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме.
ФАН 05:26
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье
В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц
По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
Ветеринария и жизнь вчера в 06:48
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Российские семьи получат новые пособия для сбора детей в школу
Министерство труда и социальной защиты предложило новые денежные пособия, на которые российские семьи смогут подготовить детей к школьному сезону.
VSE42.RU 05:35
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 02 августа в 15:19
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32
Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
Здоровье
В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей
Первыми, кому введут вакцину, станут учителя и работники медицинских учреждений.
Evo-rus.com 03:16
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер 02:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30