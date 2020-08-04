Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

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