Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Рубль начал укрепляться на открытии торгов Московской биржи

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