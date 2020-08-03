Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Единоборства
Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 02:14
Космос
Астрономы рассказали о странностях во вращении Солнца
Маяк (г. Сосновый Бор) 00:03
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета 03:14
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru вчера в 11:41
Общество
За сутки в России выявлено 5159 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1546 (30,0%).
Стерлеград 03:35
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Политика
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
Армия и оружие
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружием «Судного дня», имеет «множество преимуществ» по сравнению с субмариной с экипажем на борту, заявил РИА Новости военный эксперт Александр Жилин.
Lenta.ru 02 августа в 17:08
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Общество
Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Интеллектуальный кроссовер Haval F7 получил еще более технологичное исполнение под названием Tech Plus, стоимость которой пока не называется.
SpeedMe 02:04
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы вчера в 19:27
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Футбол
Футболист «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак»
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва попал в сферу интересов московского «Спартака».
ProstoProSport 02:21
Технологии
ВТБ ускорит процессы бизнес-анализа
Завершение первого этапа внедрения системы Data Governance позволит банку ВТБ ускорить процессы бизнес-анализа, совершенствовать имеющиеся продукты и сервисы и быстрее выводить на рынок новые.
Computerworld Россия вчера в 19:07
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Наука
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад
Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
МедиаПоток 01:56
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
За сутки в России скончались 144 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 144 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:33