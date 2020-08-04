Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино
Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Газета.Ru вчера в 16:40
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Наука
Японский эколог нашел жука, активно убегающего из кишечника хищника
Водяной жук Regimbartia attenuata может пробегать сквозь пищеварительную систему съевшей его лягушки, утверждает эколог из Университета Кобе Синдзи Сугиура, сообщает 3 августа Science News.
ИА Красная Весна вчера в 17:06
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Происшествия
Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей
В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" представил домашний комплект формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 04:27
Общество
СГЭТ предложили сэкономить 6 миллионов рублей за счет электричества
В ходе которого депутаты предложили найти деньги для предприятия путем экономии на оплате счетов за электричество.
АиФ Саратов 04:43
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Ряд средств массовой информации сообщает, что американский ракетный эсминец USS Porter в ходе своего пребывания в Черном море повредил свою радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
Военное дело 01:47
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
Автоновости дня 05:05
Общество
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Экономика
Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд рублей.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18