Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Политика В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока» "Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока". 281

Здоровье Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.

Общество Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

Общество С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Общество Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2 «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании. 9

Технологии Беспроводную передачу электроэнергии разработали в Новой Зеландии Второй по величине поставщик электроэнергии в Новой Зеландии Powerco подписал контракт с компанией Emrod на пробную беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния. 1

Политика Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии.

Технологии Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт. 7

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K

Политика Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии «Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей. 2

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 880

Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.