Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара снизился до 72,98 рубля

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Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Рубль немного окреп на открытии торгов

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Доллар снизился до 72,98 рубля

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В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенной опасности солнечного излучения в ближайшие дни.
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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Иномарке Jaguar I-Pace организовали марафон – проезд из столицы до Воронежа.
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К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
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В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

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У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль

Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
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Энтузиаст Michael ReznoR выпустил видео, в котором показал, как бы мог выглядеть ремастер культового ролевого экшена Diablo II, работающий в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду.
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Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
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Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького

Эхо Москвы 02 августа в 12:33
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В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана

Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
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В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей

В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
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Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
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Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
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Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
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В Башкирии сообщили о новых штаммах коронавируса

Со слов врачей, в России появились новые штаммы коронавирусной инфекции, однако ни один из них не меняет течение заболевания, не обладает какими-то особенностями, — сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
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Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
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«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
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В районе порта столицы Ливана произошел мощный взрыв.
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