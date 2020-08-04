Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Политика
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Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
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Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
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Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
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Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
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Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Въезжающим в Белоруссию россиянам начали выдавать микропропуска
Въезжающим на территорию Белоруссии россиянам начали выдавать микропропуска.
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Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
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Мир: Теперь мы знаем: до нашей была ещё одна Вселенная
Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока".
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По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
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