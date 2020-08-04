Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 398

Происшествия Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter. 16

Космос ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.

Футбол Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 142

Общество Американская компания Novavax завершила испытания вакцины от COVID-19 Американская компания Novavax объявила об успешном завершении двух исследований разработанного компанией препарата, который может получить применение в качестве вакцины от нового коронавируса.

Общество «Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2» Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство. 2,2K

Политика США заявили о готовности к вето РФ по оружейному эмбарго для Ирана Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Иран находит спасение от санкций в помощи от мусульманских организаций.

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 38

Армия и оружие США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.

Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 11

Экономика Объяснен успех отказа Швеции от карантина Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты. 1

Кино Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов» Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября. 2

Космос Мир: Теперь мы знаем: до нашей была ещё одна Вселенная Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока". 60