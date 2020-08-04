Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль вечером снижается, хотя и отошел от минимумов дня

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Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

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Рубль растёт к доллару и евро

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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
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Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

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Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

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ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Общество

Американская компания Novavax завершила испытания вакцины от COVID-19

Американская компания Novavax объявила об успешном завершении двух исследований разработанного компанией препарата, который может получить применение в качестве вакцины от нового коронавируса.
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Фигурное катание

ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

RT на русском 14:52
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УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
Лезги газет 18:11
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США заявили о готовности к вето РФ по оружейному эмбарго для Ирана

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Иран находит спасение от санкций в помощи от мусульманских организаций.
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Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
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Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США

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Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
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Армия и оружие

США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии

Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Общество

Въезжающим в Белоруссию россиянам начали выдавать микропропуска

Въезжающим на территорию Белоруссии россиянам начали выдавать микропропуска.
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Объяснен успех отказа Швеции от карантина

Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
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Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
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Космос

Мир: Теперь мы знаем: до нашей была ещё одна Вселенная

Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока".
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Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута

В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
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Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию

Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
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