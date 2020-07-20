Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКурс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 72 рубля

После чего отрицательная динамика сменилась на положительную, показав 0,39% роста у доллара (72,1525 рубля) и 0,48% (82,5975 рубля) у евро. Стоит отметить, что доллар превысил 72 рубля впервые с 7 июля.
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Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru20 июля в 03:57

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБК20 июля в 03:10

Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ20 июля в 03:30

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС20 июля в 03:23

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru20 июля в 03:23

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru20 июля в 03:12

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°20 июля в 03:45
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Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

Примечания вчера в 11:01
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Общество

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс смыла яркий макияж и помолодела на 10 лет

Накануне Бритни выложила селфи с минимумом косметики на лице. И оказалось, что без черной жирной подводки певица смотрится на 10 лет моложе.
Wday.ru вчера в 09:30
Общество

Синоптики прогнозируют теплый август и комфортную осень

Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.
Известия вчера в 19:21
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Кино

Директор «Зверополиса» пригласил Чимина на работу

Popcake 01:50
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Армия и оружие

В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий

Петербургский дневник 02:55
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
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Шоу-бизнес

СМИ: Роберт Паттинсон сделал предложение Суки Уотерхаус

На этой неделе британским папарацци удалось запечатлеть кольцо на безымянном пальце Уотерхаус.
Woman.ru вчера в 14:22
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Газета.Ru 02:36
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Политика

Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
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Общество

Врач рассказала о признаках опасных родинок

Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.
Известия 03:00
Политика

Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:55
1
Общество

Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой

Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
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Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Piter.tv 00:39
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Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество

Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
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Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
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Культура

Определены три лучших эскиза нижегородского памятника Невскому

Newsroom24 вчера в 11:09
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Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
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Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
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Общество

Потасовка в облдуме. Коммунистов не хотели пускать на заседание

Работники думы отказывались пускать в зал помощника одного из народных избранников. Попутно охрана не давала пройти и депутатам-коммунистам.
Tvsar.ru 02:48
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Технологии

В России впервые испытан напечатанный на 3D-принтере авиадвигатель

На базе авиацентра «Казанбаш» в Татарстане успешно прошло первое в России летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати.
BFM.ru 00:26
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Общество

ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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