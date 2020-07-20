Финансы
ИА Красная ВеснаКурс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 72 рубля
После чего отрицательная динамика сменилась на положительную, показав 0,39% роста у доллара (72,1525 рубля) и 0,48% (82,5975 рубля) у евро. Стоит отметить, что доллар превысил 72 рубля впервые с 7 июля.
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Футбол
«Депортиво» впервые за 40 лет вылетел в третий дивизион
Стоит отметить, что клуб из Ла-Коруньи вылетел в третий дивизион впервые за последние 40 лет.
Евро-футбол.ру 02:48
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Во вторник комитет рассматривает кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
РИА Новости 11:44
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Учителей в Чечне заставляют примкнуть к флешмобу в поддержку Кадырова
Школьных учителей в Чечне принуждают публиковать в соцсетях слова поддержки в адрес главы региона Рамзана Кадырова, имя которого Госдеп США внёс в «чёрный список».
News.ru 11:29
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Кино
Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel
Киноафиша России 09:35
Игры
Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
CyberSport.ru вчера в 06:37
Общество
Луцкий террорист выдвинул ультиматум и дал полчаса на его выполнение
Одна из удерживаемых пассажирок автобуса в Луцке дозвонилась в редакцию сайта "Перший" и во время разговора объявила об ультиматуме Максима Кривоша (Плохого).
Российский Диалог 12:00
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Происшествия
СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.
РИА Новости 12:22
Экономика
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад.
РИА Новости 09:15
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Финансы
В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта
Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период".
Sputnik Таджикистан 00:35
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Общество
В Минздраве Италии заявили, что справились с коронавирусом
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:27
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17