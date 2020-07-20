Финансы
ИА Красная ВеснаКурс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 72 рубля
После чего отрицательная динамика сменилась на положительную, показав 0,39% роста у доллара (72,1525 рубля) и 0,48% (82,5975 рубля) у евро. Стоит отметить, что доллар превысил 72 рубля впервые с 7 июля.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Футбол
«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро
По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс 02:16
Наука
Нимфы кровососущих клещей охладились собственной мочой
Чтобы не перегреться при поглощении теплой крови, нимфы клещей Ornithodoros rostratus охлаждаются собственными жидкими выделениями.
N+1 08:07
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Происшествия
СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.
Ведомости вчера в 09:05
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Авто
Стартовали продажи пикапа Changan Hunter
В КНР вышеупомянутый пикап предлагается с конца 2019-го под названием Changan F70, при этом для экспорта в Чили наименование поменяли на Hunter – сейчас автомобиль именуется так же, как внедорожник УАЗа.
CarsWeek.ru 14:09
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Футбол
«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А
"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
РИА Новости 15:34
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру 11:44
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
По сообщению разработчика, продукт будет запускаться на Nintendo Switch, а официальная презентация Crysis Remastered состоится совсем скоро.
Goroday.ru 18 июля в 17:38
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
ToDay News Ufa 05:26
Политика
США вводят санкции против председателя Верховного суда Венесуэлы
Вашингтон, 21 июля 2020, 22:57 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении санкций в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено и его супруги.
REGNUM 15:57
Политика
Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства
Госдума приняла во вторник в третьем и окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 07:47
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Энергетика
Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:10
Здоровье
Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению
В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
SamRU.ru вчера в 11:29
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21