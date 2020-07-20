После чего отрицательная динамика сменилась на положительную, показав 0,39% роста у доллара (72,1525 рубля) и 0,48% (82,5975 рубля) у евро. Стоит отметить, что доллар превысил 72 рубля впервые с 7 июля.

Курс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 72 рубля

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