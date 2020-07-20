Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКурс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 72 рубля

После чего отрицательная динамика сменилась на положительную, показав 0,39% роста у доллара (72,1525 рубля) и 0,48% (82,5975 рубля) у евро. Стоит отметить, что доллар превысил 72 рубля впервые с 7 июля.
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Курс доллара подскочил выше 72 рублей

Национальная служба новостейвчера в 04:57

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Рубль снижается к доллару и евро

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РБКвчера в 03:10

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°вчера в 03:45
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Происшествия

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Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.
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Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

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«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А

"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

По сообщению разработчика, продукт будет запускаться на Nintendo Switch, а официальная презентация Crysis Remastered состоится совсем скоро.
Goroday.ru 18 июля в 17:38
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Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
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США вводят санкции против председателя Верховного суда Венесуэлы

Вашингтон, 21 июля 2020, 22:57 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении санкций в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено и его супруги.
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Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Госдума приняла во вторник в третьем и окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
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ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению

В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
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В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Двоих мужчин убило током под ЛЭП в Ленинградской области

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