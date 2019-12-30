Финансы
КомпанияРубль снизился к евро и доллару на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 1,25 копейки и остановился на уровне 62,02 рубля. Первые сделки по американской валюте на ЕТС прошли по курсу 61,98-62,07 рубля. При этом евро на старте торгов несколько укрепился.
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Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т
Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
Политика
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гаджеты
Новый Core i3 будет копией старого i7
Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Общество
Участник обмена пленными рассказал о пытках в СБУ
Освобожденный в ходе состоявшегося недавно обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР Виктор Скрипник рассказал о пытках в украинской тюрьме в интервью РИА Новости.
Армия и оружие
США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России
Вашингтон выделит $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.
Общество
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения
Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Общество
Умер главный конструктор Ту-160
«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник. Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай
Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
Политика
The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Армия и оружие
Гиперзвуковое оружие появилось на российской арене
Новое оружие может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука и быстро маневрировать, чтобы уклоняться от любых систем противоракетной защиты США, как сообщает Associated Press.