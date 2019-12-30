Финансы

КомпанияКомпанияРубль снизился к евро и доллару на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 1,25 копейки и остановился на уровне 62,02 рубля. Первые сделки по американской валюте на ЕТС прошли по курсу 61,98-62,07 рубля. При этом евро на старте торгов несколько укрепился.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар дешевеет на снижении рисковых настроений перед праздниками

ПРАЙМ04:30

Курс доллара снижается в начале недели

Московский Комсомолец29 декабря в 21:30

Доллар упал на открытии торгов

Телеканал 360°вчера в 04:01

Курс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегоднявчера в 02:27

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

ТАССвчера в 02:07

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 02:06

Доллар продолжает дешеветь относительно основных мировых валют

Финмаркетвчера в 09:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

BFM.ru 05:20
Армия и оружие

«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т

Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
ТАСС 04:13
Политика

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Гаджеты

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
The GEEK 28 декабря в 15:19
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
Культура

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона

Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Игромания.ру вчера в 05:07
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 23 декабря в 19:02
Культура

Умер Сид Мид, художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих»

КиноПоиск 03:09
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Общество

Участник обмена пленными рассказал о пытках в СБУ

Освобожденный в ходе состоявшегося недавно обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР Виктор Скрипник рассказал о пытках в украинской тюрьме в интервью РИА Новости.
Профиль 03:52
Армия и оружие

США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России

Вашингтон выделит $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.
RT на русском вчера в 23:01
Общество

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения

Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Экономика сегодня 29 декабря в 22:41
Общество

Умер главный конструктор Ту-160

«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник. Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.
Lenta.ru вчера в 15:06
Общество

Девушка забыла закрыть шторы во время приватного танца и сгорела от стыда

Lenta.ru 06:35
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай

Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
РЕН ТВ 04:32
Политика

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Известия 05:50
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие появилось на российской арене

Новое оружие может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука и быстро маневрировать, чтобы уклоняться от любых систем противоракетной защиты США, как сообщает Associated Press.
Машины и Механизмы 28 декабря в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное