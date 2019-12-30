Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля. Курс евро также вырос на 15 копеек и достиг отметки в 69,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар продолжает дешеветь относительно основных мировых валют

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Курс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара снижается в начале недели

Московский Комсомолец29 декабря в 21:30
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Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру 29 декабря в 10:19
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Политика

Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском вчера в 09:39
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Интерфакс вчера в 16:41
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Происшествия

В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство.
Lenta.ru 01:23
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Газета.Ru 02:04
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

Известный советский и российский певец Лев Лещенко выбрал сторону своего коллеги Юрия Шатунова в его конфликте с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.
ФАН вчера в 02:26
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Телеканал 360° вчера в 21:55
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Финансы

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru вчера в 10:03
Культура

Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Вечерняя Москва вчера в 22:04
Авто

Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею

Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.
Драйв вчера в 03:21
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

Слово и Дело вчера в 22:02
Политика

В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Аргументы недели 02:21
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Как работают Яндекс.Новости?
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