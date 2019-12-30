Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля. Курс евро также вырос на 15 копеек и достиг отметки в 69,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов
"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»
Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Происшествия
В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии
В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство.
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным
Известный советский и российский певец Лев Лещенко выбрал сторону своего коллеги Юрия Шатунова в его конфликте с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Финансы
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Авто
Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею
Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Политика
В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.