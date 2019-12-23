Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 62,28 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,28 рубля. Курс евро также вырос на 3 копейки и достиг отметки 69 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Общество
«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Культура
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал американские санкции
В компании оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG прокомментировали санкции США в отношении российского газопровода.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ
Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
Общество
AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group
Ускорение роста аудитории стало результатом подключения к AliExpress рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети), пояснил гендиректор AliExpress Russia Дмитрий Сергеев.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
Происшествия
Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
В Татарстане школьник заявил о полученных во время учений МВД травмах
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о передающемся от собак опасном заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.