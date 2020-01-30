Финансы
Газета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Интерфакс30 января в 11:40
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
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«Что за нелюди у вас работают», — написал в подписи к фотографии Панарин, указав аккаунты «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Наука
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Происшествия
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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
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Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.
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Помощник президента США Джаред Кушнер дал советы Израилю и Палестине
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Кино
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