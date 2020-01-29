Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29,25 копейки и составил 62,8325 рубля. Курс евро возрос на 28,5 копейки, до 69,155 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,83 рубля

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