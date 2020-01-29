Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 62,83 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29,25 копейки и составил 62,8325 рубля. Курс евро возрос на 28,5 копейки, до 69,155 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:20

Рубль снизился к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 63,23 рубля

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:08

Рубль днем несколько усилил снижение к доллару и евро без поддержки налоговых выплат

Финмаркет29 января в 08:09
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Коммерсантъ 08:15
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Футбол

Семин прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о соглашении между «железнодорожниками» и испанской «Сельтой» о переходе в испанскую команду Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:55
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Музыка

Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей

Первый выпуск программы на телеканале «Россия 1» покажут уже 2 февраля, однако, когда именно в эфир выйдет выступление талантливого амурчанина, пока не известно.
ИА Порт Амур 29 января в 23:06
Общество

Финны объяснили, как в России получить шенген на пять лет

В Петербурге Генеральное консульство Финляндии объяснило, каким образом граждане России смогут получить шенгенскую визу на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:50
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Авто

Toyota начала продажи обновленной Toyota Corolla в России

В России начаты продажи обновленного седана Toyota Corolla. Об этом уже объявлено в дилерских центрах.
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Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
РИА Новости 06:30
Авто

Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Faktom 07:31
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Газета.Ru вчера в 07:50
Здоровье

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Великобритании

Представитель Минздрава Великобритании Крис Витти заявил, что власти страны готовы к борьбе с распространением китайского коронавируса и устанавливают личности всех, кто контактировал с зараженными.
RuNews24.ru 08:52
Культура

В Днепре сорвали ассамблею документалистов

В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Коммерсантъ 06:38
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Политика

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:49
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Происшествия

Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России

У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
БИЗНЕС Online 08:34
Политика

Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Происшествия

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву

Пассажир с подозрением на смертельный коронавирус прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
Lenta.ru 08:34
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 05:13
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
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