Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки, до 69,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля

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