Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 63,72 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 63,72 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

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