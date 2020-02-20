Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 63,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 63,72 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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