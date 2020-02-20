Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 63,72 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 63,72 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

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ТАССвчера в 02:04
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Слишком рано называть падение евро разгромом

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