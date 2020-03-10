Курс доллара США на открытии торгов на Мосбирже увеличился на 4,1 рубля и достиг 72,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Увеличение курса наблюдается и по евро.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля

Энергетика В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Наука Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора Группа физиков проводит эксперименты на токамаке DIII-D уже несколько лет. Ученые проверяют работу системы ввода топлива в реактор.

Политика В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Энергетика Еще три страны объявили нефтяную войну России Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Экономика Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.