Финансы
КомпанияКурс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля
Курс доллара США на открытии торгов на Мосбирже увеличился на 4,1 рубля и достиг 72,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Увеличение курса наблюдается и по евро.
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Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
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Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
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Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей
Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, - говорится в сообщении.
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Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
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