Финансы

КомпанияКомпанияКурс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля

Курс доллара США на открытии торгов на Мосбирже увеличился на 4,1 рубля и достиг 72,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Увеличение курса наблюдается и по евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара вырос почти до 73 рублей

Газета.Ruвчера в 03:16

Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новостивчера в 07:58

Курс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля

Компаниявчера в 03:06

Курс доллара вырос до 72 рублей

REGNUM08 марта в 22:30

Курс доллара уже вырос до 73 рублей

ТИАвчера в 04:38

Официальный курс доллара на среду вырос на 4,50 рубля - до 72,02 рубля

ПРАЙМвчера в 06:57

Курс доллара вырос до 72 рублей, евро - 82

АСТВ08 марта в 21:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн

Комментарии

Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ

«Сочи» принимал на стадионе «Фишт» клуб «Оренбург». Матч прошел в рамках 18-го тура РПЛ. Хозяева победили с разгромным счетом 5:1.
NewInform 14:31
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Мой Брянск 15:17
Наука

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Группа физиков проводит эксперименты на токамаке DIII-D уже несколько лет. Ученые проверяют работу системы ввода топлива в реактор.
МедиаПоток 11:31
Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 12:23
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Вести.Ru 20:55
Космос

Обнаружена экзопланета, на которой идут дожди из жидкого железа

Ученые посредством очень большого телескопа (VLT) ESO обнаружили экзопланету, на которой, как они предполагают, идут дожди.
Shraibikus News 15:25
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Здоровье

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва 12:51
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Профиль 10:17
Общество

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Российская газета 13:22
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 21:14
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Политика

Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing

Известия 13:46
Экономика

Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года

Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
РИА Новости 09:25
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета 15:01
Происшествия

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Путешествия

Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, - говорится в сообщении.
Life.ru 20:28
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль вчера в 05:45
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

РБК 19:01
Космос

На Байконуре образовалась очередь из «Прогрессов»

Вести.Ru 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное