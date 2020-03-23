Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей. Стоимость американской валюты снизилась на 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 15:21, она составляет 79,4 рубля, сообщает ТАСС.

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

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