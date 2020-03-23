Финансы
РЕН ТВКурс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей. Стоимость американской валюты снизилась на 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 15:21, она составляет 79,4 рубля, сообщает ТАСС.
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Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Общество
Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Здоровье
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Общество
Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса.
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Политика
Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»
Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Здоровье
Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Музыка
Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направились в Черное море
По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.