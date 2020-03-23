Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей. Стоимость американской валюты снизилась на 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 15:21, она составляет 79,4 рубля, сообщает ТАСС.
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Доллар опустился ниже отметки 79 рублей в начале торгов

Вести.Ru03:24

Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

Известия03:41

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новостивчера в 03:57

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБК03:03

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русскомвчера в 08:44

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАССвчера в 08:41

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20
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В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Боевые корабли НАТО направились в Черное море

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