Финансы
РЕН ТВКурс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей. Стоимость американской валюты снизилась на 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 15:21, она составляет 79,4 рубля, сообщает ТАСС.
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Комментарии
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Путин лично посетил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Финансы
В России банки начали повышать ставки по ипотеке
Ряд российских банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам для своих клиентов, несмотря на то, что ЦБ ранее сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Игры
Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx
Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
Происшествия
Дело убившего аспирантку историка Соколова поступило в суд
Экономика
Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка
На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Футбол
Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Политика
Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом
Минтрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, сообщает кабинет министров.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Авто
Перспективы выхода «спортивного» универсала Lada Vesta SW Sport
Издание speedme.ru сообщает, что производство универсала Lada Vesta SW Sport будет перенесено на июнь, однако не исключено, что данный проект будут отменен по экономическим соображениям.
Общество
В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса
Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Общество
Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы
Силы и средства Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу граждан РФ из-за границы, говорится в поручении оперативного штаба.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Общество
Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам
Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.