Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Евро взлетел

Рамблер30 июня в 11:20

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru30 июня в 11:24

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru30 июня в 11:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Новые автомобили вчера в 05:43
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Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
15
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Происшествия

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
153
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Гаджеты

На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20

Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
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Армия и оружие

Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57

Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
1,2K
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
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Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
504
Игры

Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера

Известия вчера в 21:01
37
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
148
Кино

В России не смогут снять продолжение мультфильма о Карлсоне

Напомним, советский мультфильм «Малыш и Карлсон» был снят Борисом Степанцевым по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен в 1968 году.
ИА Красная Весна 04:17
5
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
6
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
792
Экономика

В каких городах выросли цены на новостройки

По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
5,2K
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
8,2K
Космос

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 30 июня в 10:17
23
Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
1
Авто

Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями

Наиболее часто с аналогичной проблемой встречаются автомобили Subaru: Impreza 2006–2008.
МедиаПоток 30 июня в 01:10
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
7
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

VN.RU 03:00
31
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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