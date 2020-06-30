Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Гаджеты
На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
Армия и оружие
Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57
Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
Игры
Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера
Известия вчера в 21:01
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Кино
В России не смогут снять продолжение мультфильма о Карлсоне
Напомним, советский мультфильм «Малыш и Карлсон» был снят Борисом Степанцевым по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен в 1968 году.
ИА Красная Весна 04:17
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Экономика
В каких городах выросли цены на новостройки
По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 30 июня в 10:17
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Наиболее часто с аналогичной проблемой встречаются автомобили Subaru: Impreza 2006–2008.
МедиаПоток 30 июня в 01:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45