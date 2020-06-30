Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.

Здоровье Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. 15

Здоровье На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,2K

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. 41

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander. 6

Экономика В каких городах выросли цены на новостройки По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала.

Экономика ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга» «Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.