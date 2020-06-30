Финансы

ГородовойГородовойКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Во вторник на торгах Московской биржи курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая. Рост на 15:00 часов по московскому времени составил 1,14 руля в сравнении со вчерашним закрытием торгов. Евро подорожало на 93 копейки до 77,55 рубля.
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Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском30 июня в 11:57

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru30 июня в 11:24

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru30 июня в 11:01

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22
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Политика

ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.
RT на русском вчера в 11:14
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
127
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
69
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором.
Вести.Ru 01:47
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Общество

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона вчера в 09:20
2,2K
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
39
Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
1,4K
Общество

В Омской области явка на 10:00 составила более 55%

REGNUM вчера в 01:32
47
Общество

Россия заняла четвертое место по количеству миллиардеров

В России насчитывается 114 миллиардеров. Пятое место заняла Швейцария – 100 человек с состоянием более миллиарда.
RuNews24.ru вчера в 23:42
36
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
143
Общество

Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Общество

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
944
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 30 июня в 10:10
1,9K
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
5
Политика

МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений

Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

РИА Новости вчера в 22:38
10
Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Футбол

Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news вчера в 11:51
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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