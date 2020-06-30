Во вторник на торгах Московской биржи курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая. Рост на 15:00 часов по московскому времени составил 1,14 руля в сравнении со вчерашним закрытием торгов. Евро подорожало на 93 копейки до 77,55 рубля.

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

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