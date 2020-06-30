Финансы

Полит.руПолит.руКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс евро на валютных торгах Московской биржи впервые с 14 мая превысил 80 рублей, курс доллара также вырос до отметки 71,03 рубля, сообщает РБК.
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Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет30 июня в 09:01

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском30 июня в 11:57

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru30 июня в 11:24

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала видео домашних танцев в откровенном костюме

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде.
Lenta.ru 30 июня в 09:32
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
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Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
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Общество

Бездомные начали захватывать пустующие дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга – самовольного захвата пустующих домов.
Москва 24 30 июня в 20:09
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Гаджеты

Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля

Предшественник новой модели Asus ROG Phone 2 официально был представлен в ту же дату годом ранее.
Территория новостей вчера в 08:55
Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»

На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com вчера в 01:13
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
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Кино

Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел 30 июня в 16:41
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Наука

Динозавры погибли после падения астероида

Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
Evo-rus.com 30 июня в 12:08
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
Live24 вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
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Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
Piter.tv 00:44
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Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
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Здоровье

Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о борьбе за деньги в семье Захарова

Lenta.ru вчера в 19:10
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Шоу-бизнес

Соседов назвал абсурдными жалобы Ротару на потерянные миллионы

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, назвал абсурдом жалобы певицы Софии Ротару на отсутствие средств.
Территория новостей 30 июня в 10:40
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
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Здоровье

Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей

Выявлена неожиданная польза алкогольных напитков для пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 13:41
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Наука

Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

МедиаПоток вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Пятый канал 30 июня в 22:25
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