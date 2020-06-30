Финансы
ГородовойКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Во вторник на торгах Московской биржи курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая. Рост на 15:00 часов по московскому времени составил 1,14 руля в сравнении со вчерашним закрытием торгов. Евро подорожало на 93 копейки до 77,55 рубля.
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркет30 июня в 09:01
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Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета вчера в 06:40
Игры
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру вчера в 14:36
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
83% жителей Волгоградской области поддержали поправки в Конституцию
В Волгоградской области чуть более 83% местных жителей проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ.
АиФ Волгоград 01:49
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Культура
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы
«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московской области.
RT на русском вчера в 22:40
Общество
Явка на голосование в Якутске составила 49,41%
Явка избирателей в столице составила 49,41 %, сообщили в Якутской городской территориальной избирательной комиссии.
Якутия Daily вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал 30 июня в 22:25
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Энергетика
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов в четверг, 2 июля.
RT на русском 01:34
Единоборства
UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews 30 июня в 17:04
Кино
Теория: звезда «Как я встретил вашу маму» может стать злодеем в «Матрице 4»
Известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся во франшизу, но в фильме будет и масса новых артистов, в связи с чем возникла теория, что один из них станет главным антагонистом в "Матрице 4".
Popcornnews.ru 01:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50