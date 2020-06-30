Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Курс евро поднялся выше 80 рублей

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«Рубль не обязан стоять как приклеенный к одной отметке». С чем связано падение нацвалюты?

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

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Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

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Евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 14 мая

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Курс евро превысил 80 рублей

RT на русском10:51

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество

ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России

По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
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Игры

Создатели The Last Of Us 2 рассказали об альтернативной концовке игры

Нил Дракманн поделился первоначальной концовкой сюжета The Last Of Us 2.
Cyber.sports.ru 10:54
Общество

Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
Известия 09:04
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 27 июня в 12:58
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Общество

Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом

BFM.ru 08:50
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Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
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Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
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Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
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Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

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Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 09:43
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
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Футбол

Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2022 год

Футбольный Кубок африканских наций, который должен пройти в Камеруне, перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 10:48
Игры

Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered

REGNUM 07:27
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
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Общество

Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
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Гаджеты

СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC

Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.
Игромания.ру 10:57
Гаджеты

Сверхбыстрый SSD Samsung 980 Pro будет доступен в трёх модификациях объёмом до 1 ТБ

Как указано на сайте корейского регулятора, Samsung 980 Pro выйдет на рынок в трёх версиях: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.
iXBT.com 06:06
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

За взятки осужден бывший заместитель курганского губернатора

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Маттиа Бинотто: «В Австрии машина будет той же, что на тестах. Планируем обновления к Венгрии»

Sports.ru 11:18
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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