Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

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