Финансы
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Игры
Создатели The Last Of Us 2 рассказали об альтернативной концовке игры
Нил Дракманн поделился первоначальной концовкой сюжета The Last Of Us 2.
Cyber.sports.ru 10:54
Общество
Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
Известия 09:04
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 27 июня в 12:58
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Футбол
Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА
25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Playboyrussia.com 07:13
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
Футбол
Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2022 год
Футбольный Кубок африканских наций, который должен пройти в Камеруне, перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 10:48
Общество
Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
Гаджеты
СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC
Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.
Игромания.ру 10:57
Гаджеты
Сверхбыстрый SSD Samsung 980 Pro будет доступен в трёх модификациях объёмом до 1 ТБ
Как указано на сайте корейского регулятора, Samsung 980 Pro выйдет на рынок в трёх версиях: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.
iXBT.com 06:06
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «В Австрии машина будет той же, что на тестах. Планируем обновления к Венгрии»
Sports.ru 11:18
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57