Финансы
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Политика
Подписи для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали 6 претендентов
Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами.
ТАСС 10:33
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Общество
Волочкова после скандала в Дивееве обвинила губернатора в воровстве
Балерина Анастасия Волочкова после скандала с посещением монастыря в Дивееве во время карантина обвинила главу Нижегородской области Глеба Никитина в коррупции.
РИА Новости 09:51
Политика
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
Комсомольская правда 10:16
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Россия, Бразилия и США — три страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания — не вошли в список стран, гражданам которых разрешили въезд в ЕС.
РБК 10:11
Здоровье
В Хакасии решено продлить режим повышенной готовности
Власти Хакасии решили до 12 июля продлить режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:47
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
ВК-сообщество "АВТО Гатчина" сообщило, что упали деревья в Гатчине на улице Гагарина, за Кирхой (фото Сережа Вихров), в Мариенбурге, на Рысева (фото Катя Андреева) и К. Маркса (фото Дмитрий Лазаренко) Сильный ветер и ливень с громовыми раскатами накрыли и деревню Сарженку во Всеволожском районе, где находился корреспондент "Леноблинформ".
Леноблинформ 10:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM 08:01
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Кино
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок «Войны бесконечности»
Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.
Российская газета 07:59
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform 28 июня в 18:59
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Футбол
Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам
ProstoProSport 08:27
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49