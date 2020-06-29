Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Курс доллара превысил ₽71 впервые с 28 мая

РБК07:31

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Интерфакс07:22

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц

Газета.Ru08:15

Курс доллара превысил 71 рубль

RT на русском08:04

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

ТАСС07:36

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Коммерсантъ07:19

Доллар на «Московской бирже» поднялся выше 71 руб

Финмаркет07:22
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Футбол

На агентов и посредников ФК «Ростов» направил 2,5 млн евро в 2019 году

Футбольный клуб «Ростов» в 2019 году потратил на агентов и посредников свыше 2,5 млн евро и 77 тысяч долларов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:23
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Экономика

В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию

Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM 08:01
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Происшествия

Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
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Политика

Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам

Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 06:53
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Технологии

WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 07:29
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Авто

Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

"Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает в РФ 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за возможного замыкания в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении, сообщается на сайте Росстандарта.
РИА Новости 07:55
4
Происшествия

Оперативник задержан в Симферополе по подозрению в получении взятки

Оперуполномоченный управления МВД России по Симферополю подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ).
Новый Севастополь 07:21
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Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

РБК 05:57
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
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Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
1
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Общество

В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе

Российская газета 08:20
5
Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну.
Известия вчера в 17:02
4
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

Экс-замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам тюрьмы

РЕН ТВ 08:08
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Происшествия

Бухгалтера Масляеву признали виновной по делу «Седьмой студии»

Известия 08:09
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
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Футбол

Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам

ProstoProSport 08:27
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
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Общество

TikTok и LiKee запретили в Индии

Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
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