Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Биржевой курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

Коммерсантъ09:21

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Интерфакс07:22

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц

Газета.Ru08:15

Курс доллара превысил 71 рубль

RT на русском08:04

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

ТАСС07:36

Курс доллара превысил ₽71 впервые с 28 мая

РБК07:31

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет09:01
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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Газета.Ru 09:20
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС

Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
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Здоровье

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Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
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Происшествия

Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Мосгорсуд смягчил на четыре месяца — до 13 лет и восемь месяцев лишения свободы — приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову за хищение 14 млрд рублей.
BFM.ru 08:41
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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Политика

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О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Шоу-бизнес

Айза Анохина помирилась с Ивлеевой

Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
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Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Транспорт

Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53
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Происшествия

В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
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Экономика

Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку ближайшей сессии

Иркутская область, НИА-Байкал – На ближайшей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 30 июня, будет рассмотрено 58 вопросов.
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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В Челябинской области летние оздоровительные лагеря начнут открываться с 6 июля.
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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Культура

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Общество

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
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Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

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Футбол

Рыбус пропустит матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» из-за травмы

Футболист "Локомотива" Мацей Рыбус пропустит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
РИА Новости 10:04
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
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Общество

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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений

На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому.
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Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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