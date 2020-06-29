Финансы
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Курс российской валюты снижается вслед за нефтью. Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%. Российский рынок акций развернулся вниз после роста в начале торгов.
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Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Мосгорсуд смягчил на четыре месяца — до 13 лет и восемь месяцев лишения свободы — приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову за хищение 14 млрд рублей.
BFM.ru 08:41
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Айза Анохина помирилась с Ивлеевой
Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Экономика
Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку ближайшей сессии
Иркутская область, НИА-Байкал – На ближайшей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 30 июня, будет рассмотрено 58 вопросов.
НИА-Байкал вчера в 04:59
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Общество
В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля
В Челябинской области летние оздоровительные лагеря начнут открываться с 6 июля.
Российская газета 08:40
Культура
Филипп Киркоров стал прообразом героя фильма о Евровидении
RuNews24.ru 02:58
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com 09:07
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Футбол
Рыбус пропустит матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» из-за травмы
Футболист "Локомотива" Мацей Рыбус пропустит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
РИА Новости 10:04
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
Общество
Волочкова после скандала в Дивееве обвинила губернатора в воровстве
Балерина Анастасия Волочкова после скандала с посещением монастыря в Дивееве во время карантина обвинила главу Нижегородской области Глеба Никитина в коррупции.
РИА Новости 09:51
Гаджеты
Xiaomi выпустит премиальные телевизоры со 120-герцевыми экранами OLED
Evo-rus.com вчера в 05:27
Общество
В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений
На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому.
РБК 08:45
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ вчера в 11:00