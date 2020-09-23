Трюдо заявил о второй волне коронавируса в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой.