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REGNUM
REGNUM

Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей

Москва, 23 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Курс доллара в среду, 23 сентября, превысил отметку в 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Российская газета

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые за пять месяцев

Российская газетавчера в 10:57
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23

В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил в четверг ТАСС директор Алтае-Саянского филиал "Единой геофизической служба РАН" Александр Еманов.
ТАСС02:17
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
1,1K

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 14:06
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Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября

«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.
RT на русском04:25
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Адыгея получила первую партию вакцины от коронавируса

Адыгея в конце сентября получила первую партию отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса.
Юга.ру05:01
6

Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может».
РБКвчера в 12:25
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В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах

"Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста", - приводит БЕЛТА слова генпрокурор Андрей Швед.
SM News04:36
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