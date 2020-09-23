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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Аргументы и Факты

Доллар поднялся выше 77 рублей

Аргументы и Фактывчера в 11:15
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°21 сентября в 05:06

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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