Ученые назвали простой способ защититься от вирусов без лекарств

Эксперт пояснил, что человек, который тратит на сон лишь 5 часов, имеет более высокую вероятность заболеть той или иной инфекцией по сравнению с тем, кто спит по 7 часов в сутки.