Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля
Смотрите также
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Иван Ургант пошутил над «тайной» инаугурацией Лукашенко
В крови сбившего людей в центре Москвы рэпера нашли наркотики
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
«Тампа Бэй» вышла вперед в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
Подробнее о событии