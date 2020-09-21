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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 90 рублей

Американская валюта подорожала до 76 рублей.В источнике
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Финансовая газета

Доллар поднялся выше 77 рублей на бирже

Финансовая газетавчера в 15:42
REGNUM

Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей

REGNUMвчера в 10:42
Аргументы и Факты

На Московской бирже курс евро поднялся выше 90 рублей

Аргументы и Факты21 сентября в 04:34
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°21 сентября в 05:06
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 90 рублей

Эхо Москвы21 сентября в 04:30
Mockva.ru

Евро рвется вверх — на Московской бирже за него дают 90 рублей

Mockva.ru21 сентября в 04:07

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
2,4K

Рэдклифф заявил, что сыграет Поттера, если уволят Роулинг

Виной всему - высказывания писательницы о трансгендерах Актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что может снова сыграть роль Гарри Поттера только при одном условии - если Warner Bros уволит писательницу Джоан Роулинг.
Регион online00:58
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