«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Виной всему - высказывания писательницы о трансгендерах Актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что может снова сыграть роль Гарри Поттера только при одном условии - если Warner Bros уволит писательницу Джоан Роулинг.