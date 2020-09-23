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REGNUM
REGNUM

Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей

Москва, 23 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Курс доллара в среду, 23 сентября, превысил отметку в 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Lenta.ru

Курс доллара взлетел выше 77 рублей

Lenta.ruвчера в 10:33
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъвчера в 10:53

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума
Ведомости01:40
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,5K

В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала постановление Роспотребнадзора о том, что прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.
РИА Новости01:44
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
1,1K

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Байден опередил Трампа по популярности в четырех штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности среди избирателей действующего президента-республиканца Дональда Трампа в четырех штатах, свидетельствуют результаты опроса.
Взгляд.ру00:57

Rolls-Royce представил длиннобазную версию модели Ghost

Первые поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2020 года В сравнении с классическим Ghost модель в версии Extended предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырёхместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended.
SpeedMe04:08

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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