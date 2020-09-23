Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей
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Москва, 23 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Курс доллара в среду, 23 сентября, превысил отметку в 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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