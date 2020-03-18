Коронавирус
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов
Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Игры
Вице-президент Bethesda о мультиплеере в Doom Eternal: «Режим Deathmatch очень сильно устарел»
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Игры
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Спорт
В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные
Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Общество
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде произошел большой сход грунта на Гребешковском откосе.
Здоровье
Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету
Эпидемия коронавируса COVID-2019 завершится к началу лета.
Общество
Турция закрыла сухопутную границу с Болгарией и Грецией
Турция с 19 марта закрывает сухопутную границу с Болгарией и Грецией, сообщил телеканал ТРТ.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.