Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы «Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.