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Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
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Доллар достиг максимально допустимой для сегодняшних торгов отметки 80,87 руб

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Торги на Мосбирже завершаются при курсе 81 рубль за доллар, 88 — за евро

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Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22

Курс евро на Московской бирже превысил 88 рублей

Вечерняя Москва12:44
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Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов

Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

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В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные

Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
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Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
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В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел большой сход грунта на Гребешковском откосе.
Российская газета 10:43
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Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету

Эпидемия коронавируса COVID-2019 завершится к началу лета.
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Турция закрыла сухопутную границу с Болгарией и Грецией

Турция с 19 марта закрывает сухопутную границу с Болгарией и Грецией, сообщил телеканал ТРТ.
Взгляд.ру 12:31
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Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
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Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие

Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги.
ТК Звезда вчера в 07:35
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
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Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
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Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

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В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
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