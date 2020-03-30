Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс доллара поднялся выше 80 рублей

На ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает RT. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45

Курс валют сегодня: рубль упал на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара превысил 80 рублей

Аргументы и Факты04:24

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК03:03

Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ04:55

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08
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Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

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СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
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Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
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В ДНР опровергли слова о необходимости одобрения совета по Донбассу

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о необходимости согласования создания консультативного совета по Донбассу с "нормандской четверкой".
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Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
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В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
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Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
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Газета.Ru 05:23
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