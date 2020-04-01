В пятницу, 3 апреля, курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. Российская валюта после небольшого ослабления укрепляется, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на бирже опустился ниже 77 рублей

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Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

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