По состоянию на 13:08 мск 7 марта курс доллара составил 68,05 рубля, евро 77 рублей. Об свидетельствуют данные ЦБ РФ. Таких значений в последний раз американская валюта достигала 4 января 2019 года.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Общество Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей.

Здоровье В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.

Кино Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе Бонде Издание The Independent опубликовало рейтинг картин, снятых об агенте 007 Джеймсе Бонде. Критики назвали самый худший фильм из «бондианы».

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Общество Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.