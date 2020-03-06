Финансы
МонаВистаКурс доллара на бирже превысил 68 рублей, евро – 77 рублей
По состоянию на 13:08 мск 7 марта курс доллара составил 68,05 рубля, евро 77 рублей. Об свидетельствуют данные ЦБ РФ. Таких значений в последний раз американская валюта достигала 4 января 2019 года.
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